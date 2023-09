Ancora terrore a Caivano, la denuncia di Don Patriciello: “Sparano all’impazzata” Cronaca

Ancora paura e terrore a Caivano. Dopo lo stupro di gruppo di due ragazzine, avvenuto alla fine di agosto, la cittadina alle porte di Napoli torna ad essere teatro di un altro fatto di violenza. La denuncia stavolta arriva direttamente da Don Patriciello, il parroco del quartiere Parco Verde che da anni si batte contro la criminalità. Il sacerdote parla esplicitamente di “terrore” per quanto accaduto la scorsa notte.

Parco Verde di Caivano: la denuncia di Don Patriciello "In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. È il terrore". Con queste parole Don Patriciello racconta la 'stesa' avvenuta la scorsa notte al Parco Verde di Caivano. Un gruppo di giovani in sella alle loro moto si è messo a sparare ben 19 colpi di arma da fuoco, proprio allo scopo di terrorizzare i residenti e far capire loro chi è che ancora comanda nella zona nonostante il recente blitz delle forze dell'ordine. "Notte insonne. Notte da incubi. – prosegue il racconto di Don Patriciello della stesa avvenuta al Parco Verde di Caivano – Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza", conclude il parroco.

Dopo l’esplosione dei colpi di arma da fuoco, in viale delle Margherite sono naturalmente intervenuti i carabinieri. Al momento non risultano danni a cose o persone. Nessuno è rimasto ferito, ma sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della ‘stesa’ e individuare i responsabili.

