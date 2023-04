Candidata nella dozzina finale del Premio Strega, è morta nella notte dopo una lunga malattia

Ada d’Adamo è morta. Appena due giorni fa, il 30 marzo, aveva ottenuto la presenza del suo libro nella dozzina dei finalisti al prestigioso Premio Strega. Malata da tempo, a fare le sue veci alla presentazione delle candidature era stata Elena Stancanelli. La scrittrice fiorentina fa parte degli Amici della domenica, l’associazione culturale che si incarica di proporre i libri per i finalisti del premio. Aveva scelto proprio il libro di D’Adamo e ne aveva raccontato con gioia la trama. Oggi, la saluta sulla Stampa.

Nata a Ortona nel 1967, Ada d’Adamo viveva a Roma. Alla soglia dei 50 anni riceve la diagnosi di una terribile malattia. Così, lei che per una vita si è occupata di danza e coreografie, con un lungo connubio con Mario Martone, non è stata più padrona del suo corpo. Nei cinque anni di vita che le sono rimasti, ha voluto scrivere il libro che l’ha portata in finale al Premio Strega: “Come d’aria”, edito da Eliot. Il titolo è un gioco di parole dedicato alla figlia, Daria, che oggi è alla soglia dei 18 anni. Sua figlia è nata con una rara malattia congenita e quando è avvenuto il parto, d’Adamo ha dichiarato che c’è stato un errore nelle diagnosi, altrimenti sarebbe ricorsa all’aborto terapeutico.

La malattia di Ada ha rimesso in dialogo e connessione madre e figlia. “Sei Daria. Sei D’aria. L’apostrofo ti trasforma in sostanza lieve e impalpabile. Nel tuo nome un destino che non ti fa creatura terrena, perché mai hai conosciuto la forza di gravità che ti chiama alla terra”, si legge nel suo libro.