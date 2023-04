Mamma si getta dal balcone con il figlio di 5 anni, ancora una tragedia familiare all’Aquila

Una mamma cade dal balcone con il figlio di 5 anni. Ancora sangue in famiglia a L’Aquila, dopo il pluriomicidio e suicidio del medico Carlo Vicentini. Gemma Paris, 37 anni, si è lanciata dal balcone di casa sua a Celano, in provincia dell’Aquila. Aveva in braccio il figlio di 5 anni, che è sopravvissuto al volo, ma è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Il dolore del sindaco del paese.

>>>>>Ecco perché il medico dell’Aquila ha sterminato la famiglia e si è ucciso

Gemma Paris, mamma suicida dal balcone in provincia dell’Aquila

Mamma cade dal balcone con il figlio in braccio, le ricostruzioni

Secondo gli inquirenti, la donna si sarebbe lanciata dal balcone della sua abitazione in modo non accidentale. Sarebbe, dunque, un suicidio, con il mancato omicidio del figlio, che al momento è in condizioni gravi in ospedale. Per la donna, Gemma Paris, 37 anni, non c’è stato nulla da fare. L’arrivo tempestivo dell’elisoccorso ha permesso di salvare la vita al piccolo, che ha cinque anni. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, è disperato: “Una tragedia, aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti”.

Leggi anche: Truffa dello squillo, come difendersi.