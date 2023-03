Medico uccide moglie e figli in casa e poi si suicida

Nella periferia Est dell’Aquila, quattro persone sono state trovate morte in un’abitazione. I corpi sono stati rinvenuti nel primo pomeriggio di venerdì 31 marzo e si pensa a un caso di omicidio-suicidio. Secondo le prime informazioni, l’autore del crimine sarebbe un medico locale, Carlo Vicentini, primario di urologia all’ospedale di Teramo.



La tragedia sembra essere stata causata dalle gravi condizioni di salute di uno dei figli del medico, che lo avrebbe spinto a compiere la strage. Il medico si sarebbe ucciso dopo aver ucciso la moglie e i due figli.



La notizia ha suscitato grande sgomento e commozione nella comunità locale e tra i colleghi del medico, che lo descrivono come una persona rispettata e stimata. Sul posto sono intervenuti la Polizia e il magistrato di turno per le indagini del caso.



Si tratta di un evento tragico che ci fa riflettere sulla fragilità umana e sulla necessità di prestare maggiore attenzione alle persone che si trovano in difficoltà. È importante che, in caso di problemi di salute mentale o fisica, si chieda aiuto e si cerchi supporto da parte dei servizi sanitari e delle persone care. La prevenzione e la cura delle malattie, anche quelle psicologiche, sono fondamentali per la salvaguardia del benessere individuale e collettivo.