Paola Ferrari, nuovo affondo contro Carlo De Benedetti: “Sono parecchi anni che è così”

Carlo De Benedetti insulta Giorgia Meloni e fa infuriare Paola Ferrari, la conduttrice Rai moglie di suo figlio Marco. Accade sabato scorso a Modena dove l’ingegnere interviene sul palco della festa organizzata da Domani, quotidiano di cui è editore. Accanto a lui c’è la segretaria del Pd Elly Schlein. Secondo De Benedetti il premier di centrodestra “dimostra demenza”. Ma la Ferrari non ci sta. Prende le distanze dal suocero abbandonandosi ad un duro sfogo e facendo alcune rivelazioni sui loro rapporti.

“Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l’interesse suo e del nostro Paese. – attacca Carlo De Benedetti da Modena – Meloni non ha ottenuto nulla. Questa è una destra che ha una caratteristica primaria: l’incompetenza. Al di là delle posizioni che possono dividere opinioni anche molto distanti, si pretende che un numero ristretto di cittadini, chiamato a governare, porti delle competenze. Questi sono, prima di tutto, degli incompetenti. Poi sono in gran parte degli ignoranti. Poi sono in gran parte delle persone che non capiscono neanche quello che dicono. Faccio solo un esempio. Quella figurina del nostro primo ministro quando esce da una riunione a Bruxelles, dice che è soddisfatta. Ma non si rende conto che la stanno a sentire anche i burocrati di Bruxelles”.

“Se la Meloni è soddisfatta, e invece sui migranti non è avvenuto nulla al Consiglio europeo, allora vuol dire che si può fare qualsiasi cosa con l’Italia. – affonda ancora il colpo Carlo De Benedetti – È autolesionista uscire e dirsi soddisfatti, dire che è stato un Consiglio storico, quando non ha ottenuto nulla. Sull’immigrazione non è successo nulla e questo mette l’Italia in posizione di debolezza. Vista dalla parte degli altri Paesi europei, vuol dire che basta darle niente che lei è soddisfatta. Questo dimostra demenza. È contro il suo stesso interesse e quello del nostro Paese”, conclude rigirando ancora il coltello nella piaga. Ma le sue parole mettono il sale sulla coda a Paola Ferrari.