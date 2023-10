Caso Giambruno, Giorgia Meloni dà forfait: “Scusatemi ma non ce la faccio

Giorgia Meloni non partecipa alla kermesse di Fdi, il suo messaggio. “Sono un essere umano anch’io, scusatemi”. Guido Crosetto, ministro della Difesa, avvisa che la presidente del Consiglio non partecipa alla festa di Fdi per il primo anno di governo. Passerà la giornata con la figlia Ginevra. Meloni era tornata in nottata dal vertice sulla crisi israelo-palestinese, avvenuto nel corso di giorni molto complicati per la vita privata della presidente. Il suo videomessaggio ai militanti del partito, riuniti oggi al teatro Brancaccio di Roma.

Dopo il caso Giambruno, Giorgia Meloni non partecipa alla kermesse di Fdi, il suo messaggio. “Noi siamo il nemico da abbattere perché noi siamo uno specchio, uno specchio della loro meschinità. Se noi riusciamo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza. La cattiveria e i metodi che usano per indolirci hanno raggiunto vette mai viste prima”.

“Quello che noi stiamo dimostrando è che si potevano raggiungere risultati inimmaginabili e fare cose straordinarie senza dover essere meschini o dover prendere scorciatoie o fare cose impresentabili o dover compiacere persone impresentabili. Se noi riusciamo e stiamo riuscendo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza e vi garantisco che li farà. Dunque, nessuna paura, testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto e sorriso sul volto. Abbiamo grandi cose da realizzare per il nostro popolo e le realizzeremo“.

“Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango, noi voleremo alti. Sono convinti che alla fine riusciranno a farci perdere la calma? Sinora l’hanno persa solo loro perché le nostre spalle sono larghe, la nostra coscienza è a posto. I nostro obiettivi sono grandi e quello che ha importanza per noi è non deludere l’Italia e gli italiani. Vi voglio bene”.