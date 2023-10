Il caso Meloni-Giambruno, innescato dai fuori onda di Striscia la Notizia sul compagno della premier, sembrava fosse destinato a sgonfiarsi dopo la decisione della stessa Giorgia Meloni di mollare il giornalista Mediaset con un post pubblicato sui social. E invece pare proprio che il supplizio nei confronti della premier sia soltanto all’inizio. Secondo diverse indiscrezioni giornalistiche, infatti, sembra che nuovi video e audio molto imbarazzanti di Andrea Giambruno, forse a sfondo sessuale, siano al momento chiusi nei cassetti dei vertici di Mediaset: Marina e Pier Silvio Berlusconi. E nessuno sa quando potrebbero venire tirati fuori.

Meloni preoccupata: potrebbero uscire nuovi video di Giambruno

Il timore dei fedelissimi di Giorgia Meloni è dunque quello che presto “arriverà roba più grossa”. Il riferimento ovviamente è alla possibile pubblicazione di nuovi video e audio di Andrea Giambruno, ancora peggiori di quelli già dati in pasto all’opinione pubblica da Striscia la Notizia. Secondo le indiscrezioni di alcuni quotidiani, dunque, la premier si sentirebbe “accerchiata” e avrebbe confidato ai suoi di sentirsi “sotto a un treno” per quanto accaduto.

Ma se Giorgia Meloni piange, Andrea Giambruno di certo non ride. Sul suo conto infatti Mediaset starebbe svolgendo degli accertamenti. Anche se al momento l’ipotesi di un suo licenziamento non sembra credibile. Quello che è certo è che il giornalista ha già dovuto rinunciare alla conduzione di Diario del giorno su Rete4. Logico però che la sua posizione potrebbe aggravarsi se Striscia dovesse pubblicare nuovi video e audio che lo riguardano.

Intanto è un commento sfuggito denti stretti alla Meloni a fare riflettere. “Siamo lo specchio della meschinità dei nostri nemici”, avrebbe esclamato la premier facendo riferimento, ritiene qualcuno, agli ambienti di Forza Italia o direttamente a Marina Berlusconi. Altro punto oscuro di questa vicenda è la posizione di Pier Silvio Berlusconi. Nessuno infatti crede che non sapesse nulla dei video di Striscia. Il quotidiano Repubblica, infine, dipinge Giorgia Meloni come “inc… come mai la si è vista”. Ma pare che nuovi fuori onda di Giambruno siano rimasti per il momento congelati nei cassetti di Marina e Pier Silvio Berlusconi in attesa del momento giusto per colpire lei e il suo partito. Il sospetto è che quei video di Giambruno che risalgono a luglio siano soltanto il primo passo del cammino di Marina verso la guida di Forza Italia.

