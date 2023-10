Fuori onda Giambruno, Giorgia Meloni sapeva tutto

Ennesimo colpo di scena nella saga Meloni-Giambruno. Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con il giornalista, la premier, si è chiusa nel silenzio. La relazione tra i due sembrava destinata a brillare, ma le ombre si sono allungate quando sono emersi i fuorionda divulgati da Striscia la notizia. In quei video, Giambruno ha rivolto complimenti ambigui a una collega, si è espresso in modo volgare e ha fatto riferimenti a giochi erotici con altre giornaliste per ottenere favori professionali. La relazione era ormai logorata, e Giorgia Meloni ha posto fine a tutto con un post sui social.

LEGGI ANCHE: L’indiscrezione bomba: “Andrea Giambruno fatto fuori da Mediaset”

Giorgia sapeva tutto

Molti però non sanno che la Premier era già a conoscenza dei comportamenti compromettenti di Giambruno almeno dal mese di settembre, quando si dice che durante un incontro a Villa Grande con Pier Silvio Berlusconi si è discusso di politica e dei fuorionda di Giambruno. Sembra sia stato proprio questo il punto di svolta per la premier che stava già riflettendo sul destino di questa relazione logorata dal tempo.

La rottura di Meloni e Giambruno è stata un momento di tensione per la Presidente del Consiglio, che ha dovuto affrontare non solo la crisi coniugale ma anche la preoccupazione per come i comportamenti di Giambruno potessero riflettersi sulla sua posizione politica. La crescita di Giambruno all’interno di Mediaset, coincisa con l’ascesa di Meloni a Palazzo Chigi, sta tornando indietro come un boomerang.

I due sono stati visti insieme sempre più raramente e le varie tesi su una possibile separazione si sono diffuse. Meloni, tuttavia, ha continuato a portare avanti la sua carriera politica con determinazione, nonostante la sofferenza per la fine della relazione.

LEGGI ANCHE: Meloni lascia Giambruno, Fiorello sapeva tutto? “Ormai si divorzia in 24 ore”

La paura di un complotto

Nel momento in cui sono state rese note le immagine dei fuorionda su “Striscia la Notizia”, Meloni è rimasta sorpresa e delusa dal fatto che nessuno nella famiglia Berlusconi abbia voluto fermarle. Ha cercato il supporto di Antonio Tajani, ma sembra che oramai il divario tra lei e la famiglia Berlusconi si stia allargando.

L’annuncio della separazione è stato seguito da un attacco diretto a coloro che speravano di indebolire Meloni colpendola nella sua sfera personale. Un chiaro riferimento che ha messo in luce le tensioni tra Meloni e Mediaset e i Berlusconi. Giambruno, in seguito, ha dovuto rinunciare alla conduzione del suo programma.

Questa vicenda ha però portato alla luce la difficile intersezione tra politica e vita privata,. Resta da vedere come questa rottura influenzerà la carriera e la vita politica della premier.

LEGGI ANCHE: Antonio Ricci lancia la bomba: “Giorgia mi ringrazierai”