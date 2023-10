La storia tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si è conclusa. La premier, con un annuncio sui social, ha comunicato la notizia della fine della sua storia d’amore durata ben dieci anni. Dopo i fuorionda trasmessi da Striscia la notizia, la vicenda personale della presidente del Consiglio ha trovato ampia risonanza nel mondo politico e fa molto discutere anche un commento fatto a Striscia sul conduttore che “tira su col naso”, ispirando subito agli ascoltatori pensieri legati ad abusi che non hanno a che fare con la sfera sessuale.

Moltissimi i messaggi di vicinanza alla Meloni, da Tajani che le dedica un semplice “Giorgia, ti abbraccio“, fino alla leghista Laura Ravetto che le rivolge un pensiero incoraggiante: “Orgoglio forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte”. Quello che risulta essere più ambiguo però è Antonio Ricci, l’autore di “Striscia la notizia”, che ha dichiarato all’Ansa: “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”. Al momento non è facile capire cosa intenda il patron di Striscia La Notizia con l’averle fatto un piacere. Quello che è certo, è l’allontanamento di Giambruno da Mediaset.

Altro materiale compromettente su Giambruno

Ormai noti gli audio divulgati da Striscia in cui il giornalista si lascia andare a considerazioni davvero sgradevoli e sessiste: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”, domanda Giambruno nel video, a cui replica una voce femminile: “L’hai già fatto”. “Tu sei fidanzata?”, chiede ancora. La domanda che sorge spontanea è se Ricci non abbia in possesso altro materiale che possa ulteriormente rovinare l’ex compagno della premier. Nel frattempo il Corriere della Sera fa sapere che presto potrebbero uscire nuovi filmati con altre battute che imbarazzerebbero il conduttore.

Giorgia corre ai ripari

La presidente del Consiglio probabilmente, ha già compreso che sarà complicatissimo destreggiarsi in questo caso mediatico senza fine. “Giancoso” come è stato ormai ribattezzato i social in uno sbeffeggiamento senza fine, potrebbero presto far parlare di nuovo di sé. Del resto, i conduttori di Striscia, con la frase “tira su col naso” hanno già scatenato mille ipotesi fantasiose riguardo il giornalista. E Giorgia, col gesto di stamane, ha deciso di prendere le distanze da questo “circo”.

