Giorgia Meloni sembra aver preparato le valigie ad Andrea Giambruno a velocità supersonica. Diramato un comunicato social e tolto la fede virtuale dal suo anulare reale, potrebbe esserci una spiegazione che va oltre un cuore spezzato. E forse la spiegazione, potrebbe avere un nome e cognome. Dopo la miriade di audio imbarazzanti recapitati alla premier, Giorgia, probabilmente vorrebbe lasciarsi tutto velocemente alle spalle e intraprendere un percorso nuovo con un misterioso principe azzurro.

Manlio Messina, chi è l’uomo che potrebbe far dimenticare a Giorgia, Giambruno

Si chiama Manlio Messina l’uomo che, secondo alcuni, potrebbe aver rapito cuore e mente di Giorgia Meloni. Va fatta una precisazione d’obbligo: a dirlo è Dillinger News, il nuovo sito Fabrizio Corona. E in pieno terremoto calcioscommesse, è difficile fidarsi dell’ex paparazzo. Ad ogni modo è Dillinger a farci sapere che con Manlio Messina le cose si sarebbero fatte calde da un po’. Messina è conosciuto come esempio di rettitudine: coordinatore regionale di FdI per la Sicilia orientale, dal 2019 è assessore di Turismo, sport e spettacolo per la regione Sicilia. Di lui però si sa anche che è sposato, per cui al massimo si potrebbe trattare di un amante reale, ma non di un principe consorte (anche se le cose, come abbiamo visto, cambiano in fretta nel mondo di Giorgia Meloni).

La smentita

Va detto che Manlio Messina ha già smentito la notizia, e non solo: nel farlo ha anche sbugiardato Fabrizio Corona: “Apprendo dal sito di Fabrizio Corona di una mia presunta storia con Giorgia Meloni. Ho chiamato direttamente lo stesso Corona, conoscendolo da molti anni, e mi conferma che la notizia è falsa ma che gli serve solo a fare aumentare lo share del suo nuovo sito. Ecco chi è Fabrizio Corona!”.

