Cimici dei letti: dopo Parigi, invase anche Milano e le altre capitali europee Cronaca

Si allarga a macchia d’olio in tutta Europa l’allarme cimici dei letti. È stata Parigi la capitale europea dove questo insetto particolarmente fastidioso e potenzialmente pericoloso per l’uomo ha fatto la sua prima comparsa in numero considerevole. Poi, nel giro di poche settimane, questo animaletto, grande come un seme di cocomero, si è riprodotto in maniera fulminea invadendo così anche altre grandi città del Vecchio continente come Londra e Milano.

Allarme cimici dei letti anche a Milano Il rischio adesso è che si diffonda il panico tra la popolazione, visto che i cittadini si dimostrano molto preoccupati dalle bolle provocate dalla puntura delle cimici dei letti e dalle loro possibili conseguenze sulla salute. Ecco perché, dopo il caso di Parigi, a Milano è scattato subito l'allarme dopo che due turisti australiani hanno segnalato la loro presenza su un treno partito da Monaco e giunto nel capoluogo lombardo. "Abbiamo preso un treno notturno, che era abbastanza sporco. – con queste parole i due turisti australiani in vacanza a Milano raccontano su Instagram la loro scioccante esperienza – Ma, essendo appunto un treno, non ci aspettavamo nulla di che. Il mattino seguente, però, abbiamo cominciato a notare morsi su tutto il corpo. Abbiamo contattato la compagnia che ha immediatamente effettuato i controlli e confermato si trattasse di cimici dei letti".

A preoccupare, e non poco, le autorità cittadine di Milano è quanto sta accadendo a Parigi da qualche settimana. Oltre ai treni, infatti, le cimici dei letti hanno iniziato ad infestare anche diverse case private della capitale transalpina. E sono già molte le famiglie francesi costrette a sottoporsi ad una fastidiosa disinfestazione, che non sempre purtroppo si dimostra efficace. “La minaccia delle cimici sui mezzi di trasporto pubblico a Londra è una vera fonte di preoccupazione”, dichiara il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan.

