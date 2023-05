Pizza, panini e… gelati agli insetti! In Italia si trovano già: ecco dove

Dopo che l’Unione Europea ha dato via libera alla commercializzazione e alla produzione di alimenti con farine di grillo nel Vecchio Continente, tanti cittadini hanno iniziato a chiedersi quando e come i nuovi prodotti sarebbero arrivati sugli scaffali dei supermercati. Un tema che continua a dividere, visto che non tutti i consumatori si dicono pronti ad abbandonare le vecchie tradizioni della tavola. E che interessa molto, però, gli italiani. In quali prodotti è già possibile trovare gli insetti? La lista, in realtà, esiste già e si va allungando col passare dei mesi. Come spiegato da Sky Tg24, è innanzitutto nei panini che possiamo trovare delle sorprese: dal 15 febbraio, infatti, la catena lombarda Pane & Trita ha lanciato il suo Grillo Cheeseburger fatto all’1,6% con farina di grillo domestico. (Continua a leggere dopo la foto)

Anche la pizza, alimento simbolo del nostro Paese, ha già iniziato a cambiare aspetto. Almeno in alcuni locali: a Trieste, la pizzeria Mangiafuoco ha introdurre come nuovo ingrediente i grilli "arrostiti e conditi con olio e sale". Nel menù è comparsa così la novità"Grillo Sparlante": pomodoro, mozzarella, fiori di zucca e insetti. Il bar "Il Palapa" di Parma è stato, invece, il primo ad aver offerto ai clienti la possibilità di provare dolci fatti con farina di grillo nell'impasto. Si spazia, in questo caso, dai biscotti alle brioche fino ai baci di dama.

Poco al di fuori dei nostri confini, in Germania, è nato anche il primo gelato con farina di grilli. A lanciarlo è stato il proprietario della gelateria Eiscafé Rino di Rottenburg, Thomas Micolin, che ha svelato gli ingredienti della particolare ricetta: miele, panna, estratto di vaniglia e farina di grilli. (Continua a leggere dopo la foto)