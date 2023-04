Esulta lo chef di Masterchef con il locale vuoto perché gay: “Tutto pieno a Pasqua”

Finalmente Mariano Scognamiglio può tirare un sospiro di sollievo. L’ex attore di Un posto al sole, oggi divenuto chef, qualche giorno fa aveva pubblicato un drammatico messaggio su Facebook per lanciare una raccolta fondi in favore del suo ristorante che, a suo dire, rischiava di chiudere. Il motivo? La fuga dei clienti dopo la partecipazione all’edizione di Masterchef del 2019 dove aveva rivelato di essere gay e di gestire il suo locale insieme al compagno. Oggi invece Scognamiglio può dare una bella notizia a tutti i suoi ammiratori.

Esulta lo chef di Masterchef Mariano Scognamiglio

“L’appello è stato ascoltato. – esulta Mariano Scognamiglio – Mi hanno chiamato in tanti per venire a mangiare da me e domenica, giorno di Pasqua, il ristorante è pieno. Sono contento, perché il mio appello è stato ascoltato. Una richiesta di aiuto, così come in questi tempi, subito dopo la pandemia, hanno fatto in tanti. Non ultimo il cinema Eden. Ho chiesto, tramite la mia pagina Facebook, un aiuto economico per non chiudere il mio locale. Perché purtroppo la gente si ferma sulla soglia del locale, per usare un eufemismo e non entra a verificare se il cibo è buono, oppure scadente”, conclude.

“Abbiamo aperto un ristorante. E nel 2019 abbiamo partecipato ad una trasmissione televisiva che ci ha donato visibilità. Ma è anche stata la nostra condanna. – ha raccontato qualche giorno fa l’ex attore di Un posto al sole, lo chef Mariano Scognamiglio, facendo riferimento alla partecipazione a Masterchef – Nella cittadina in cui viviamo non è stato apprezzato il fatto che siamo una coppia di due uomini che condividono la vita e che ora tutta l’Italia ne è a conoscenza. Per giunta ci si è messa anche la pandemia di Covid-19 che per due anni ci ha visti chiusi senza nessun guadagno. E senza alcun aiuto dalle istituzioni italiane”.