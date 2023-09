Prosegue a Tempio Pausania, in Sardegna, il processo per presunto stupro ai danni di Ciro Grillo e di alcuni suoi amici. Nell’aula del tribunale si è presentata per la prima volta anche la vittima, la studentessa italo-norvegese Silvia, insieme all’amica Roberta. Due nomi entrambi inventati per motivi di privacy e di sicurezza delle due ragazze. E il racconto che quest’ultima fa di quella serata di luglio di quattro anni fa è scioccante.

Stupro Ciro Grillo: il racconto dell’amica della vittima

Infatti non è Silvia a dover fornire la sua versione dei fatti ai giudici, ma proprio l’amica Roberta. Purtroppo però, la vittima in questo caso non ha il diritto di assistere all’interrogatorio in aula. E così, dopo pochi minuti viene fatta uscire dopo le proteste degli avvocati della difesa. “Adesso mi devo fare tanta forza”, riesce comunque ad esclamare la ragazza.