Femminicidio di Carol Maltesi, la furia dei genitori contro i giudici

Carol Maltesi, giustizia riparativa per l’assassino. È la prima volta in Italia. Il bancario Davide Fontana, giudicato come colpevole del femminicidio, sconterà 30 anni di carcere. Fontana ha ucciso, smembrato e nascosto Carol Maltesi l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Milanese. Per la prima volta in Italia, un condannato è stato ammesso alla giustizia riparativa. La Corte d’Assise di Busto Arsizio, in una decisione senza precedenti, ha accettato la sua richiesta. Questa decisione non sostituirà il procedimento penale in corso e non avrà impatto sul piano civile. Il percorso di giustizia riparativa consentirà a Fontana di partecipare a un programma di aiuto psicologico e di lavorare per comprendere le sue azioni e “riparare” davanti alle parti lesionate e alla società.

Carol Maltesi e Davide Fontana

Morte di Carol Maltesi, giustizia riparativa per l’assassino Davide Fontana

Per la morte di Carol Maltesi, giustizia riparativa per l’assassino Davide Fontana. È la prima volta in Italia. La Corte di Assise di Busto Arsizio ha accolto la richiesta dei legali di Fontana. L’udienza si è svolta il 15 settembre in assenza delle parti civili, e la riserva è stata sciolta il 20 settembre. La decisione del giudice ha incontrato l’opposizione della procura e delle parti civili, compresi i genitori e l’ex marito di Carol Maltesi, il padre del loro bambino. L’avvocata Manuela Scalia, rappresentante di parte civile che assiste il padre, Fabio Maltesi: “Il mio assistito e tutti i familiari non desiderano in alcun modo incontrare Davide Fontana”.

Un primato in Italia

L’avvocato Stefano Paloschi, difensore di Davide Fontana, ha commentato che questo caso rappresenta un possibile “precedente” per la giustizia riparativa in Italia. Il caso è stato trasferito al centro per la giustizia riparativa e la mediazione penale di Milano, ma non esiste una tempistica definita per il processo di mediazione. Si tratta di una novità assoluta introdotta dalla riforma Cartabia, e al momento non è chiaro come si svilupperà concretamente il percorso di giustizia riparativa per Fontana.