Rai in lutto: se n’è andata la storica conduttrice

Grave lutto nel mondo della radio. Si è infatti spenta Clelia Bendandi, storica speaker di Radio Rai che da qualche tempo era passata a Rtl. Andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 15.00 e l’ultima diretta era stata sabato 11 marzo. La Bendandi è morta dopo quasi 50 anni di carriera. Negli anni ‘70 aveva esordito su alcune emittenti radiofoniche locali romane come Radio Elle, prima del passaggio alla Rai. A metà degli anni ’90 aveva deciso di lasciare la radio per trasferirsi negli Usa dove ha vissuto per 20 anni. Circa 10 anni fa aveva fatto ritorno in Italia per iniziare a lavorare su Rtl.

Clelia Bendandi

Clelia Bendandi in radio su Rai e Rtl

Clelia Bendandi è conosciuta anche per aver gestito un noto ristorante a Roma per molti anni. Si trattava dell’Isola del sole, un barcone ormeggiato sulle sponde del Tevere nel quale si recarono a mangiare anche cantanti famosissimi come Sting, Joe Cocker e i Duran Duran.

Uno dei ricordi più sentiti di Clelia Bendandi lo pubblica su Instagram la collega di Rtl Federica Gentile. “L’incredulità, il dolore sordo, il vuoto improvviso. – scrive la Gentile sul suo profilo Ig – Clelia, riempi tu questo silenzio assordante con la tua voce, da lassù. Porta le tue cuffie con te, noi ti teniamo stretta. Tengo strette le nostre chiacchierate, la nostra musica, i nostri commenti notturni alle partite di tennis in orari improbabili. E i tanti ricordi di una vita, i primi passi alla radio, le cene sul barcone…Fai buon viaggio, Cleliuccia mia”, conclude.