Lutto a Hollywood, morta la star delle serie tv

Hollywood in lutto. Il “New York Post” ha dato poco fa la notizia della morte di uno dei più amati protagonisti delle serie tv americane. A dare la notizia è stata la moglie, Stephanie Nicole Clark. All’età di 34 anni si è spento Cody Longo, noto al pubblico soprattutto per aver interpretato la rockstar protagonista di “Hollywood Heights – Vita da popstar”.

Cody Longo

Hollywood in lutto, com’è morto Cody Longo

Cody Longo, morto a soli 34 anni, lascia la moglie e tre figli: una bambina di 7 anni e due bambini di cinque e un anno. La moglie Stephanie ha rilasciato una dichiarazione al New York Post: “Cody era tutto il nostro mondo. I bambini e io siamo a pezzi, è oltre l’essere devastati. È stato il padre migliore che si possa immaginare. Ci mancherà per sempre”. Stephanie ha raccontato di non essere riuscita a contattarlo per diverse ore. Lui si trovava a Austin, in Texas, sul set di una produzione. A quel punto ha avvisato la polizia, che ha trovato il corpo dell’attore. Le cause della morte sono in fase di ricostruzione.

Secondo altri membri della famiglia, comunque, Longo aveva problemi di dipendenza dall’alcool e nell’estate del 2020 era entrato in un centro per disintossicarsi. Successivamente era stato denunciato per violenze domestiche e aveva smesso di essere ingaggiato per due anni.

Cody Longo

Lutto a Hollywood, l’ultimo saluto a Cody Longo

Tra i film più noti a cui ha partecipato Cody Longo, figurano “Fame, Ragazze nel pallone – Lotta finale”, “Ball Don’t Lie” e la serie televisiva “Medium”. È stata la guest star nella seconda stagione del telefilm “Make It or Break It – Giovani campionesse” nel ruolo di Nicky Russo dal 2010 al 2011 e ha recitato anche nel film Piranha 3D nel 2011. Infine, il ruolo del protagonista, Eddie Duran, nel telefilm “Hollywood Heights – Vita da popstar”.

