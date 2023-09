L’incredibile denuncia del comandante della Polizia Locale di Venezia: “Palpeggiato più volte alla festa di Armani”

Un post prima pubblicato su Facebook e poi rimosso che sta facendo molto discutere. È quello scritto dal comandante generale del corpo della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, il giorno successivo al grande vento ‘One night only’, organizzato dallo stilista Giorgio Armani all’Arsenale allo scopo di celebrare il suo legame speciale con la città lagunare e con il mondo del cinema. Il comandante denuncia infatti di essere stato palpeggiato ripetutamente durante la festa, decidendo di solidarizzare con le donne vittime di questo comportamento solitamente maschile.

Il comandante palpeggiato alla festa di Armani: il racconto

“Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere. – scrive il comandante dei vigili di Venezia Marco Agostini sulla sua pagina Facebook dopo essere stato palpeggiato alla festa di Armani – Io per interrompere la cosa ho scelto di allontanarmi velocemente dall’evento a cui partecipavo, sempre mantenendo il sorriso sulle labbra e di non fare una piazzata solo per rispetto della divisa che indosso, ma la tentazione è stata forte!”.

“Sì, mi hanno palpato il sedere alla festa di Armani. Più volte. – ribadisce poi il comandante della Polizia Locale di Venezia intervistato dal Gazzettino – E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa che indosso, ho alzato i tacchi e me ne sono andato. Ma adesso posso dire che capisco cosa prova una donna quando viene molestata”.