Grande spavento e corsa in ospedale per Jerry Calà. Il noto attore comico italiano è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Napoli, dov’è ospite all’hotel Santa Lucia, sul lungomare. L’attore è impegnato nelle riprese del film: “Hanno rapito Jerry Calà, il riscatto è un problema”. L’attore ha avuto un malore, ecco di cosa si tratta.

L’attore Jerry Calà, 71 anni, si trovava all’hotel Santa Lucia sul lungomare, dove risiede per le riprese del film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”. Calà è stato portato in codice rosso alla clinica Mediterranea di Napoli. Qui è stato sottoposto a un’operazione delicata per uno stent coronario. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’attore, le sue condizioni di salute sono buone. Lo staff del film in lavorazione augura al protagonista un rapido miglioramento e una ripresa già nei prossimi giorni. Saranno comnuqnue i medici a valutare i tempi di recupero e le attività che l’attore potrà svolgere nei prossimi giorni e settimane.

