Covid, variante Pirola individuata in Italia

Arriva in Italia la variante Pirola del Covid. La variante BA.2.86 di Sars-CoV-2, conosciuta come Pirola, è stata scoperta in Italia. Il team di Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ha isolato questa variante Covid a Brescia. Lo ha contattato l‘AdnKronos: “Noi abbiamo isolato per primo la variante BA.2.86 nel nostro Paese”.

Caruso è professore ordinario di Microbiologia e di Microbiologia clinica all’Università di Brescia, dirige il Laboratorio di Microbiologia all’Asst Spedali Civili. Caruso precisa che l’isolamento di Pirola è stato effettuato da un campione prelevato da un paziente fragile, che è stato portato all’attenzione del loro team. Attualmente, è in corso il sequenziamento del virus.

