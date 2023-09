Pompei, tenta una rapina al bar ma i clienti lo riempiono di botte: il video è virale Cronaca

Finisce male per il rapinatore una tentata rapina in un bar-ricevitoria di Pompei, vicino Napoli. Ma a fare notizia è il video delle violenta scena, ripreso della telecamera dell’esercizio commerciale, diventato subito virale sui social. Nelle immagini si vede il malcapitato malvivente presentarsi nel bar con il volto coperto e una pistola che solo in seguito si scoprirà essere stata caricata a salve.

Tentata rapina a Pompei finisce male per il malvivente: video virale Il video girato lo scorso 21 settembre nel bar di via Nolana a Pompei, dove si è verificata la tentata rapina, e diventato subito virale, si apre con un uomo che irrompe nel locale con la pistola in pugno mentre all'interno ci sono diversi clienti. Alcuni capiscono subito che si tratta di una rapina e fuggono. Altri ancora, però, restano fermi a vedere cosa sta succedendo. Poi però l'autore della tentata rapina nel bar di Pompei tiene una donna per i capelli minacciandola con la pistola. Quindi la getta a terra per convincere il titolare che si trova dietro al bancone a consegnargli i soldi dell'incasso giornaliero. Pochi secondi dopo il video divenuto poi virale sui social prosegue con il malvivente distratto dai soldi appena ricevuti e con un uomo che lo afferra per disarmarlo.

Ha inizio allora una colluttazione in cui intervengono anche gli altri dipendenti del bar di Pompei, insieme ai clienti che erano rimasti all’interno. A quel punto per il rapinatore iniziano dei bruttissimi momenti. Viene disarmato, gettato a terra e preso a calci e pugni. Colpito anche con il calcio della sua stessa pistola. Fortunatamente per lui, l’uomo riesce a divincolarsi e a scappare evitando così il linciaggio. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Pompei e quelli della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini.

