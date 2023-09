Roma, scippa un’anziana al Quarticciolo, ma viene pestato dai residenti: il video Cronaca

Un criminale tenta di scippare un’anziana signora, ma viene scoperto da un gruppo di residenti del quartiere e per lui finisce davvero male. Lo scippatore viene pestato in strada da diverse persone prima di essere arrestato. Questo ennesimo episodio di violenza incontrollata nelle città italiane si è verificato a Roma, precisamente al Quarticciolo, quartiere che si trova nel quadrante Est della Capitale e dove la vita è molto dura. Il video della terribile scena è diventato subito virale sui social.

Ieri dunque a Roma un ragazzo 26enne di nazionalità indiana ha cercato di scippare una donna di 90 anni. Ma lo scippatore non è stato fortunato perché sono intervenuti alcuni residenti del Quarticciolo e lo hanno pestato di brutto. La scena di violenza è stata ripresa da una cittadina con il suo telefonino dal balcone di casa sua. La donna era preoccupata che venisse danneggiata la sua automobile. Nel video girato al Quarticciolo si vede un giovane lanciarsi contro lo scippatore con dei calci rotanti. Un altro invece lo colpisce più volte sulla testa con il casco. A quel punto il malcapitato crolla a terra continuando ad essere pestato senza pietà dalle persone intervenute, quasi tutte di giovanissima età.

Tra loro però si nota anche una donna che infierisce sullo scippatore con una pentola. Il ragazzo poi arrestato dai carabinieri per rapina è come detto un cittadino indiano di 26 anni. Il suo arresto è stato convalidato dal giudice e per lui è stato disposto il divieto di dimora a Roma. Intanto gli inquirenti stanno indagando per risalire all’identità degli autori del pestaggio. Quello accaduto al Quarticciolo, comunque, è soltanto l’ultimo in ordine di tempo dei casi in cui i cittadini della Capitale, esasperati dai continui reati di strada che devono subire, decidono di farsi giustizia da soli. Recentemente un fatto simile si era già registrato in un bar del Pantheon e in una palazzina di Ostia.

