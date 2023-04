Delitto Ariano Polesine, è svolta nelle indagini. Quella pallottola in testa…

La pistola che potrebbe essere stata utilizzata per commettere l’omicidio di Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata morta in casa il 28 marzo, è stata ritrovata in un terreno vicino alla sua abitazione. L’autopsia ha confermato che la donna è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco alla testa. Ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede un’ipotesi a cui gli investigatori non avevano proprio pensato: ad uccidere accidentalmente la donna potrebbe essere stato uno dei suoi figli che hanno rispettivamente 8 e 11 anni.

Omicidio Ariano Polesine: i figli avrebbero sparato con la pistola

Secondo quanto si è appreso, la vittima viveva in quella casa di Ariano Polesine con il marito e i due figli. La donna è stata trovata dai suoi bambini in cucina, ma era già agonizzante e non è riuscita a sopravvivere nonostante l’intervento dei soccorsi. Il sospetto degli inquirenti, coordinati dalla procura di Rovigo, è che Rkia Hannaoui sia morta a causa di un tragico gioco dei suoi figli che sarebbero riusciti ad impossessarsi di una pistola lasciata incustodita nella loro abitazione. Un omicidio assurdo

Il dramma che ha colpito la famiglia di Rkia Hannaoui ha suscitato grande commozione e indignazione nella comunità di Ariano Polesine. Tutti hanno espresso solidarietà ai familiari della vittima. E chiesto giustizia per questo terribile crimine. Ma nessuno poteva immaginare un esito del genere. Secondo l’autopsia effettuata sul cadavere della vittima, risulta che la donna sia stata attinta dietro la nuca da un proiettile probabilmente esploso da una pistola calibro 22.