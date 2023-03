Alatri: c’è un secondo indagato per l’omicidio di Thomas Bricca

Colpo di scena nel caso dell’omicidio di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola sparato la sera del 30 gennaio scorso nel pieno centro storico della cittadina laziale da due persone con il volto coperto, in sella ad uno scooter nero. Raggiunto da un proiettile alla testa, il giovane morì due giorni dopo in ospedale. Secondo quanto si apprende c’è un secondo indagato: si tratta di Roberto Toson, padre di Mattia Toson, il ragazzo anche lui di Alatri, iscritto nei giorni scorsi nel registro degli indagati per l’omicidio di Thomas.

Thomas Bricca

Omicidio Thomas Bricca: indagato anche Roberto Toson

Gli inquirenti che indagano sulla morte del 18enne di Alatri accusano Roberto Toson di omicidio, “poiché in concorso con il figlio cagionavano la morte di Thomas Bricca esplodendo un colpo d’arma da fuoco”. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, riferita anche al procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero ed al sostituto Rossella Ricca, i Toson si trovavano sullo scooter dal quale sono stati esplosi i colpi di pistola. Militari che avrebbero specificato anche chi dei due guidava il mezzo e chi impugnava l’arma.

Roberto e Mattia Toson sarebbero stati sospettati da subito dell’omicidio di Thomas Bricca, anche grazie alle testimonianze fornite da testimoni oculari presenti sul luogo del delitto il 30 gennaio. Tanto è vero che Mattia era stato interrogato per sei ore già il 27 febbraio scorso, anche se poi rilasciato subito. Non risulta invece che il padre Roberto sia mai stato interrogato fino a questo momento. I due indagati sono assistiti dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia.