Divorzio tra Totti e Blasi: i figli in custodia a Ilary. La prima decisione del complesso procedimento per la separazione tra la bandiera della Roma e la conduttrice televisiva va alla ex moglie. Ilary ottiene soprattutto la custodia dei figli Cristian, Chanel e Isabel. I primi due, più autonomi, potranno vedere il padre quando lo vorranno. A Ilary andranno anche la villa all’Eur nella quale la famiglia ha abitato fino alla separazione e un assegno da 12.500 euro mensili. Ma, oltre al danno, per l’ex capitano giallorosso si prospetta anche una cocente beffa: dovrà pagare alla ex anche gli arretrati.

Divorzio Totti-Blasi: la questione degli arretrati

Per vedere la figlia più piccola, Isabel, Francesco dovrà attenersi al calendario concordato con il giudice nel corso della causa di divorzio. La showgirl ha già cambiato la serratura della villa all’Eur. Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, oggetto di forte dissenso tra i due nei giorni scorsi, Totti dovrà versare 12.500 euro al mese a Ilary Blasi. Una somma a cui vanno aggiunte le spese scolastiche, che l’ex calciatore coprirà al 75%. Ilary aveva rinunciato a un assegno per il mantenimento personale. Per non parlare poi degli arretrati.

Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, il giudice Rossi che si occupa del divorzio tra i due ha disposto “che i versamenti dovranno iniziare non da oggi ma da febbraio scorso, dal giorno che lui lasciò la villa coniugale all’Eur”. Si tratta di arretrati per un totale di quasi 40mila euro che Totti dovrà versare alla Blasi nel giro di pochi giorni. Ma non è tutto, perché il sito fondato da Roberto D’Agostino punta il dito contro la nuova compagna del Pupone, Noemi Bocchi, colpevole di aver convinto il compagno a non accettare l’accordo precedente stipulato dagli avvocati delle parti in causa.