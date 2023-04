Il divorzio tra Totti e Blasi, i figli in custodia a Ilary. La prima decisione del complesso procedimento per la separazione tra la bandiera della Roma e la conduttrice televisiva va alla ex moglie. Ilary ottiene soprattutto la custodia dei figli Cristian, Chanel e Isabel. I primi due, più autonomi, potranno vedere il padre quando lo vorranno. A Ilary andranno anche la villa all’Eur nella quale la famiglia ha abitato fino alla separazione e un assegno da 12.500 euro mensili.

La famiglia Totti-Blasi

Le cifre del divorzio tra Totti e Blasi, a Ilary la custodia dei figli

Il primo round del divorzio tra Totti e Blasi, i figli in custodia a Ilary. Per vedere la figlia più piccola, Isabel, Francesco dovrà attenersi al calendario concordato con il giudice. La showgirl ha già cambiato la serratura della villa all’Eur. Sull’assegno di mantenimento, oggetto di forte dissenso tra i due nei giorni scorsi, Totti dovrà versare 12.500 euro al mese a Ilary Blasi. Una somma a cui vanno aggiunte le spese scolastiche, che l’ex calciatore coprirà al 75%. Ilary aveva rinunciato a un assegno per il mantenimento personale.

Il giudice ha dunque rigettato in toto le richieste dei legali di Totti. Il capitano chiedeva di tenere per sé la casa e di poter tenere i figli per metà dell’anno. Inizialmente la sua proposta per il mantenimento era di zero euro, perché appunto prevedeva di poter avere la custodia. La cifra è poi salita a 6 mila. Ma il giudice ha più che raddoppiato la cifra. Con Totti, esce sconfitto da questo primo round anche il suo legale, Antonio Conte. Per Ilary ottengono una “vittoria” Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.