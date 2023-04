La famiglia dell’attore Lino Banfi è in lutto per la tragica morte di Amanuel, nipote di Nicola Lagrasta, cognato dell’attore pugliese. Il giovane di 18 anni è precipitato dal settimo piano di uno stabile a Vimodrone, in provincia di Milano, suscitando il dolore e la commozione della famiglia e dell’intera comunità. Rosanna Banfi, figlia dell’attore, ha dato la notizia della morte del nipote con un post sui social network, in cui ha espresso tutta la sua tristezza e il suo dolore per la perdita del giovane Amanuel, figlio adottivo di Michele Lagrasta, cugino di Rosanna Banfi.



Il post della figlia dell’attore è commovente e toccante: Rosanna ricorda il giovane Amanuel, che teneva in braccio sua madre in molte foto di famiglia, e si chiede perché sia successo tutto ciò. Rosanna esprime la sua tristezza per il dolore che il cognato Nicola Lagrasta e tutta la famiglia stanno affrontando in questo momento difficile, e invoca la protezione della madre scomparsa per il giovane Amanuel e per tutti i ragazzi che la società sembra dimenticare. L’artista si dice provata e spera che ci sia un Dio in grado di aiutare questa famiglia.



Anche il nonno di Amanuel, Nicola Lagrasta, ha espresso il suo dolore per la perdita del nipote sui social network. In un post commovente, Lagrasta ricorda il giovane Amanuel come un gigante fragile che ha riempito la vita della famiglia di immensa felicità. Lagrasta ammette che la famiglia non ha saputo comprendere il dramma che il giovane Amanuel stava vivendo e gli chiede perdono per non averlo compreso.



La morte di Amanuel è un dolore immenso per tutta la famiglia Banfi e Lagrasta e per l’intera comunità. Questa tragedia ci ricorda quanto sia importante prendersi cura delle anime fragili e dei ragazzi indifesi della nostra società. L’arte e la cultura possono aiutare a colmare il vuoto e la solitudine dei giovani, offrendo loro un senso di appartenenza e di identità.