Meloni non mantiene le promesse, luna di miele finita

Giorgia Meloni in picchiata nei sondaggi. È definitivamente esaurito l’effetto luna di miele post-elettorale. Il sondaggio di Pagnoncelli su Repubblica mostra come la presidente perda 4 punti percentuali nel gradimento. I suoi elettori non approvano proprio i provvedimenti bandiera. Rave party e norme sugli ecovandali non sono ritenuti interventi importanti.

L’elettorato di riferimento scarica Giorgia Meloni, in picchiata nei sondaggi. Anche l’eliminazione della protezione speciale per i migranti (48%) e la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina (47%) sono ritenuti temi secondari (rispettivamente dal 57% e dal 55% dai cittadini). Maggiore interesse resta sui vincoli posti per accedere al reddito di cittadinanza. Il 56% degli italiani non solo è favorevole ma pensa anche sia rilevante (69%), però questa registrazione è precedente al clamoroso dietrofront sulla questione avvenuto in settimana. Con la beffa del prelievo dei fondi dalle politiche di accesso al lavoro.

Allo stesso modo, c’è un grande consenso, non così informato, per lo stop alle farine d’insetti (59% favorevole, 53% importante), che ignorano evidentemente la possibilità di importarle e non di produrle. Le percentuali più alte di contrarietà si registrano sull’idea di limitare l’uso di lingue straniere nella Pubblica Amministrazione: il 61% non è favorevole e il 75% considera la questione trascurabile.