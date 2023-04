Incendio in un ristorante italiano: “Un vero inferno”, due morti e dieci feriti Cronaca

Incendio in un ristorante italiano a Madrid. Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, un incendio è divampato nel ristorante “Burro Canaglia Bar&Resto”, in Plaza de Manuel Becerra, a Madrid. Sono morte due persone e ci sono dieci feriti, sei dei quali in gravi condizioni. Le fiamme hanno raggiunto rapidamente il tetto e le pareti del ristorante, causando anche danni alla struttura esterna. La causa dell’incendio sarebbe l’errore di uno chef nel “flambare” un piatto.

>>>>> Stupro in treno a Milano, arrestato il presunto aggressore

>>>>>Lotto in casa Banfi, suicida il pronipote di Lino Incendio in un ristorante italiano a Madrid Incendio nel ristorante, due morti e dieci feriti Due morti e dieci feriti in un incendio in un ristorante italiano a Madrid. Sul posto sono intervenute immediatamente 10 ambulanze e 12 vigili del fuoco del Comune di Madrid, che hanno lavorato incessantemente. Purtroppo, nonostante gli sforzi, due persone hanno perso la vita. Uno dei deceduti era un dipendente del ristorante. Secondo quanto riferito da alcune fonti, la causa dell'incendio sarebbe da attribuire a un cameriere. Avrebbe accidentalmente dato fuoco a una pianta decorativa fatta di plastica mentre stava flambando un piatto in sala. Un testimone ha raccontato che in pochi secondi le fiamme si sono propagate al resto del ristorante. Questo ha reso difficile per il cameriere spegnere il fuoco con l'estintore.

Incendio a Madrid, la testimonianza dei sopravvissuti

La scena è stata drammatica. Diverse persone hanno cercato disperatamente di sfondare la vetrata dell’ingresso del ristorante per far uscire le persone intrappolate al suo interno. Tra di loro, anche due giovani ragazze, Natalia J. e Inés M., che hanno assistito ad una delle scene più terribili. Una giovane donna urlava “Sto per morire!” mentre cercava di fuggire con i capelli in fiamme e il volto insanguinato per le ustioni causate dall’incendio.

La Plaza de Manuel Becerra si è trasformata in una sorta di ospedale da campo. Decine le unità di vigili del fuoco, Protezione Civile e servizi di assistenza sanitaria che hanno lavorato incessantemente per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. La scena era drammatica, con famiglie che piangevano, persone a terra piegate dal dolore. I medici che cercavano di rianimare le persone in mezzo alla piazza.

L’incendio ha scosso la città di Madrid, che ha espresso la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e ha ringraziato gli operatori di emergenza che hanno lavorato duramente per salvare le persone coinvolte nell’incidente. Resta ora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità del ristorante e del suo personale.