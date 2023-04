Arrestato l’autore dello stupro in treno a Milano. Dopo la denuncia della vittima, una ventunenne che aveva preso il treno locale per Treviglio, sono state decisive le immagini della videosorveglianza in carrozza. L’aggressione era avvenuta lo scorso 5 aprile. La polizia ha fermato un egiziano di 36 anni.

Violenza sessuale in treno a Milano, arrestato il presunto autore

Arrestato l’autore dello stupro in treno a Milano, la dinamica

È stato arrestato l’autore dello stupro in treno a Milano. La donna di 21 anni, vittima dell’aggrssione, ha dichiarato che la mattina del 5 aprile l’uomo le si è presentato gentilmente, fornendole alcune informazioni. All’improvviso, però, le si è scagliato addosso. Lei è riuscita a reagire e a mettere in fuga l’uomo. Dalla denuncia alla Polfer si apprende che il trentaseienne avrebbe suggerito alla donna il treno locale da prendere, per poi seguirla in carrozza. Approfittando dell’allontanamento degli altri passeggeri, l’uomo ha poi assalito la giovane vittima, lasciandole segni sul collo e sui polsi.

La ragazza è riuscita a liberarsi, provocando la fuga dell’aggressore. Le indagini hanno portato a collaborare la squadra mobile di Milano con la collaborazione dal compartimento Polfer Lombardia. Sono state decisive le analisi sulle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo treno e nelle stazioni di transito del treno interessato. Il presunto aggressore è ora in stato di fermo nel carcere di San Vittore in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip.