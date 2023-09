Eleonora Giorgi, grave lutto per l’attrice italiana: morta la madre Maria Roma Cronaca, People

Un gravissimo lutto ha colpito Eleonora Giorgi e la sua famiglia. È morta infatti la mamma Maria Roma. Come è noto, il rapporto tra l’attrice e sua madre non è stato facile durante tutto il corso della loro. Anche se negli ultimi anni le due donne si erano riavvicinate. È stata la stessa Giorgi a dare la triste notizia sui social. Seguita poi da un commosso messaggio del figlio, e nipote della scomparsa, Paolo Ciavarro.

Leggi anche: Ragazza morta di meningite, lo sfogo della madre: “Mia figlia soffriva ma i medici ci hanno cacciati” Morta la mamma di Eleonora Giorgi “Mamma amatissima. Buon viaggio nel tuo luogo preferito. Accanto a lui, spero”. Con queste parole affidate a un post su Instagram Eleonora Giorgi informa che la mamma Maria Roma è morta. “Buon viaggio, nonna”, aggiunge poco dopo il figlio Paolo Ciavarro. Come appena accennato, era stata proprio Eleonora Giorgi, ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, a raccontare la storia del matrimonio fallito tra la mamma ora morta e il padre che aveva di nascosto una seconda famiglia. La madre di Eleonora a quel punto si rifugiò nella fede cattolica, trascurando così il rapporto con la figlia.

“Non so perché abbiano fatto cinque figli, ma noi di colpo ci siamo ritrovati di troppo nelle loro nuove vite. – si chiedeva Eleonora Giorgi parlando dei genitori – Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”. Ora che l’anziana donna non c’è più, la figlia può almeno consolarsi pensando che negli ultimi anni il loro rapporto si era fatto nuovamente più stretto.

