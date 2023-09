Ragazza morta di meningite, lo sfogo della madre: “Mia figlia soffriva ma i medici ci hanno cacciati” Cronaca

Valeria Fioravanti era la ragazza di 27 anni, morta lo scorso 10 gennaio a Roma per un caso di malasanità. Valeria si era presentata in condizioni critiche in ben due ospedali, il 29 dicembre al policlinico Casilino e il 4 gennaio al San Giovanni Addolorata, da dove era stata visitata e poi dimessa con una diagnosi banale. Ma in realtà la malattia che la stava uccidendo era la meningite. Ora la mamma grida tutta la sua rabbia e il suo dolore intervistata da Repubblica.

“Il giorno dopo stava nuovamente male. E qui succede qualcosa di allucinante. È il 30 dicembre, noi ritorniamo e un’infermiera del pronto soccorso ci caccia via. Sì e arriviamo al 4 gennaio, la portiamo in un altro pronto soccorso. Valeria praticamente non vede più, è in sedia a rotelle, aveva delle analisi del sangue con valori sballati che indicavano un’infezione in corso. La riportiamo il 6 gennaio in ospedale. Era gonfia, biascicava le parole. Ma ormai era tardi”, conclude la mamma della ragazza morta per una meningite non diagnosticata.

