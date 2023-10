“E’ giusto che io mi faccia vedere anche così. Non solo bella e felice ma anche fragile e spaesata. Vi abbraccio devo fare ancora tante cose”. Queste le parole di Elisabetta Gregoraci, visibilmente provata, con il trucco sciolto e le lacrime che le rigano il volto. Il video postato dall’ex moglie di Flavio Briatore preoccupa i numerosi fan della donna. Ma Elisabetta si affretta a spiegare la situazione.

LEGGI ANCHE: Il fuori onda di Andrea Giambruno: chi è la giornalista Viviana Guglielmi ‘vittima’ delle sue battute

Cos’è successo a Nathan Falco

Elisabetta ha spiegato che aveva appena trascorso la giornata a Ginevra con il figlio Nathan Falco per vedere la sua nuova scuola. Questo avvenimento però, ha gettato la donna nella disperazione più totale poiché, il figlio d’ora in poi vivrà lontano da lei. La showgirl ha condiviso una foto di Nathan in aereo: “Giornata intensa amore mio. Piena di emozioni e di sensazioni diverse. Che dire, stai diventando grande amore. Per ogni scelta che farai io starò al tuo fianco”.

Così, senza pensarci due volte, ha deciso di condividere questo dispiacere con i suoi follower “Stasera va così”, ha rivelato, con il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso. “Quelle giornatine intense che poi la sera crolli. I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare ma la vita è bella anche per questo. Ed è giusto che io mi faccia vedere anche così. Non solo bella e felice ma anche fragile e spaesata. Vi abbraccio devo fare ancora tante cose”.

Dove studierà Nathan

La scuola scelta per Nathan Falco Briatore è quella più costosa al mondo. La retta dell’Institut Le Rosey con sede a Rolle sulle sponde del lago di Ginevra supera i 100mila euro all’anno. Le Rosey è un collegio bilingue (francese e inglese) e biculturale, composto da due campus da sogno, la cui reception si trova in un castello medievale.

LEGGI ANCHE: Patrick Zaki rifiutato anche a Brescia: “È divisivo”, ricercatore nella bufera