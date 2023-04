Sottile strategia comunicativa e politica, oppure uno scivolone mediatico imperdonabile sull’armocromia? I giudizi su Elly Schlein si dividono dopo la decisione della segretaria Pd di rilasciare un’intervista al settimanale Vogue insieme alla sua armocromista Enrica Chiccio. A dire la verità, la maggior parte dei commenti sono di segno negativo e la Schlein viene in pratica accusata di essere la solita radical chic di sinistra. Il conduttore de La Zanzara ci va giù pesante contro di lei. Ma, abbastanza a sorpresa, anche il fotografo Oliviero Toscani la bacchetta. Anche se Toscani riserva le parole più dure al look del premier di centrodestra Giorgia Meloni.

Tra i pochi difensori di Elly Schlein per la storia dell’armocromia c’è l’ex segretario dem Matteo Renzi. “Viene attaccata per l’intervista a Vogue. – scrive Renzi su Facebook – Troppo pop, dicono i critici. Una decina d’anni fa fui attaccato per lo stesso motivo. Trovo assurdo attaccarla per la sua personal shopper o la sua armocromista. Sarò vecchia maniera ma non mi interessa sapere quanto prende la sua consulente di immagine o chi la paga. A me interessa la politica”, taglia corto il leader di Italia Viva. Di tutt’altro avviso si dimostra però Oliviero Toscani.

Armocromia, Oliviero Toscani critica Elly Schlein

“Ha sbagliato chi l’ha fotografata. – sentenzia Oliviero Toscani su La Stampa parlando di Elly Schlein e dell’armocromia – Quelle foto sono brutte. E ha sbagliato chi l’ha vestita. Lei è una ragazza in jeans con le sue giacchettine, deve continuare così. È elegante, sobria, fresca. Ha stile. È sempre ben vestita. Se si vestisse da operaia la accuserebbero di apologia del comunismo. Inopportuno? Ma non si è mica fatta fotografare mentre beve champagne in una vasca d’oro. Non capisce molto di moda, si fa aiutare: può permetterselo. Siamo così provinciali da credere che questo sia un tradimento dei suoi valori?”.