Sta facendo ancora discutere la decisione del governo Meloni di varare il decreto lavoro proprio il primo di maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Ma a far storcere il naso alle opposizioni è anche il contenuto del provvedimento. La discussione si è animata in particolar modo sul tema del taglio del cuneo fiscale. Misura attraverso la quale l’esecutivo di centrodestra si vanta di aver messo 100 euro in più al mese nella busta paga dei lavoratori. Tra i critici più duri di Palazzo Chigi c’è Elly Schlein. Ma la segretaria del Pd viene attaccata duramente durante Dimartedì da Alessandro Cattaneo di Forza Italia che le rinfaccia ancora una volta la vicenda della sua armocromista.

Elly Schlein critica il cuneo fiscale

“Decreto lavoro? Ho un’opinione pessima, continuo a pensare che sia una sentenza di condanna alla precarietà. – così Elly Schlein commenta le misure del governo che contengono anche il cuneo fiscale – Dietro un intervento del taglio del cuneo che non è strutturale, come servirebbe, ma soltanto temporaneo, hanno nascosto delle norme che riescono ad aumentare le maglie della precarietà che sta già condizionando enormemente le vite di tanti giovani e tante donne, soprattutto al Sud del nostro Paese”, attacca la segretaria del Pd.

Ancora polemiche sull’armocromista

“Non abbiamo bisogno di questo, dobbiamo guardare a esperienze di altri paesi europei che hanno messo al tavolo le imprese e sindacati e ridurre contratti a termine e precariato”, Elly Schlein conclude poi così il suo intervento a margine dell’incontro dedicato al 50esimo anniversario della Fondazione Ebert, in Piazza di Petra a Roma”. In serata però arriva la replica di Cattaneo che tira nuovamente in ballo il suo armocromista.