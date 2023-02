Schlein segretaria, la reazione della Meloni

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico, eletta lo scorso weekend durante il congresso del partito. La notizia dell’elezione ha suscitato diverse reazioni da parte dei leader politici italiani, dalla premier Giorgia Meloni al segretario di +Europa Riccardo Magi, passando per l’ex premier Giuseppe Conte e Roberto Fico del M5s. Leggi anche >>>> Elly Schlein paragonata a Pippo Franco: esplode la polemica social

La maggior parte dei commenti sono stati positivi, con i leader politici che hanno espresso la loro soddisfazione per l’elezione di una giovane donna alla guida del Partito Democratico. In particolare, la premier Giorgia Meloni ha detto di sperare che “l’arrivo di una ragazza alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”, evidenziando l’importanza della presenza femminile in politica. La stessa che l’ha vista, per la prima volta nella storia della Repubblica, ricoprire, da donna, il ruolo di presidente del Consiglio dei Ministri.

Anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha espresso il suo sostegno per la nuova segretaria, affermando che “Elly Schlein è una buona notizia, che rafforza la prospettiva di un’alleanza progressista forte e plurale”. Giuseppe Conte, ex premier e leader del M5s, ha invece espresso la sua soddisfazione per il cambiamento richiesto dagli elettori del Partito Democratico, aggiungendo che “il M5s ha già da tempo progetti chiari su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio”.

Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, ha sottolineato l’importanza di costruire la casa dei riformisti e ha aggiunto che “il Terzo Polo rappresenta riformisti, liberal democratici e popolari”. Riccardo Magi, segretario di + Europa, ha espresso il suo sostegno alla nuova segretaria del Partito Democratico e ha dichiarato che “su libertà civili, legalità e accoglienza potremo lottare insieme con iniziative concrete”.

L’elezione di Elly Schlein ha, quindi, suscitato l’approvazione dei principali leader politici italiani, con molti di loro che hanno sottolineato l’importanza di avere una donna giovane alla guida del Partito Democratico e di costruire un’alternativa progressista forte e plurale. Soprattutto le congratulazioni di Meloni sono sembrate innanzitutto un messaggio solidale tra donne che scalano i vertici della politica italiana. Ma un’altra lettura è quella secondo cui la premier abbia voluto, con l’elogio a Schlein, sottolineare le profonde divisioni del Pd.

Nonostante ci siano due donne ai vertici dei principali partiti di maggioranza e opposizione in Italia, la presenza delle donne nei ruoli di leadership politica in Italia rimane relativamente bassa rispetto ad altri paesi europei.

