La segretaria del Pd Elly Schlein è in tour elettorale in Toscana in vista delle elezioni amministrative che si terranno in diversi comuni. La Schlein durante lo scorso fine settimana si è rivolta ai militanti dem di Pisa, Siena e Campi Bisenzio, convinta che stavolta la vittoria sia in tasca al suo partito. Ma a far discutere sono soprattutto i suoi silenzi. Pesano quelli sul termovalorizzatore che il sindaco Pd di Roma Roberto Gualtieri vorrebbe costruire. “Siamo in Toscana”, è la risposta lapidaria data dalla numero uno del Nazareno ai giornalisti che rischia però di spaccare il Pd.

Leggi anche: Sondaggi, è davvero finita la corsa di Giorgia: ancora in salita Elly Schlein

Elly Schlein spacca il Pd sul termovalorizzatore di Roma

Ci pensa infatti il responsabile Cultura del Pd, Sandro Ruotolo, ad attaccare frontalmente il primo cittadino capitolino sul termovalorizzatore. “Sono convinto che sia necessario essere ambientalisti. Gualtieri lo vuole fare? Lo facesse lui, si prenda le sue responsabilità, il sindaco d’altra parte è eletto dai cittadini”, tuona Ruotolo. Posizione intransigente che però al momento non viene sposata da Elly Schlein che si limita a non prendere una posizione definitiva sullo scottante argomento.

Termovalorizzatore a parte, Elly Schlein si mette pancia a terra a fare campagna elettorale per il candidato sindaco Pd di Pisa Paolo Martinelli. “Io credo che sia una vergogna cercare di nuovo di far pagare sulla pelle delle persone più fragili l’incapacità di questo governo di costruire delle politiche migratorie. – attacca la segretaria dem dalla città della Torre pendente – Stanno cercando di far tornare i decreti sicurezza di Salvini anche su aspetti come quelli dell’abolizione della protezione umanitaria, su cui per altro c’erano state criticità sollevate dalla Corte Costituzionale”.