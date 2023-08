Aeroporto di Catania chiuso per l’eruzione dell’Etna. L’attività eruttiva dell’Etna ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Catania, come dichiarato dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, sul proprio sito web.

La chiusura dell’aeroporto è prevista fino alle 20, come confermato dalla Sac. Inizialmente, il traffico aereo nello scalo era stato sospeso fino alle 13. La nota della Sac aggiunge: “Si prega gentilmente ai passeggeri di consultare la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati, si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o di verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’aeroporto www.aeroporto.catania.it”.

Passeggeri in attesa a Catania

L’aeroporto di Catania chiuso per l’eruzione dell’Etna. Anche il traffico stradale è stato influenzato o rallentato dalla cenere presente sulle strade. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso un’ordinanza che impone un divieto temporaneo di circolazione per mezzi a due ruote (biciclette e motocicli) e limita la velocità massima a 30 km/h per tutti i veicoli per le prossime 48 ore. Questa risente della presenza di cenere vulcanica su molte strade della città a seguito dell’attività dell’Etna durante la notte. Il Comune di Catania ha comunicato questa decisione. In risposta all’ordinanza del sindaco e dell’assessore all’ecologia Tomarchio, parte la pulizia delle strade cittadine dalla cenere vulcanica mediante servizi straordinari con il coinvolgimento del personale delle aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale sta anche invitando i cittadini a depositare la sabbia vulcanica, rimossa dalle aree private, in contenitori di piccole dimensioni nelle vicinanze delle abitazioni.

