Esplode casa a Lucca, soccorsi ancora all’opera. Un’esplosione ha fatto crollare una casa di due piani in Lucchesia, a Montecarlo. Lo scoppio è avvenuto intorno a mezzogiorno, in via Traversa Marginone nella provincia di Lucca. Un uomo, che abitava al piano superiore, è stato estratto vivo è ha dato indicazioni ai soccorritori. Sembra che al piano inferiore fosse presente una coppia, che risulta al momento dispersa. I soccorritori sono tuttora al lavoro.

L’abitazione esplosa a Lucca

Esplode casa a Lucca, soccorsi ancora all’opera per salvare coppia dispersa

Sul posto sono confluite le squadre dei vigili del fuoco del comando del capoluogo, dove esplode una casa a Lucca, soccorsi ancora all’opera. Il personale Usar dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

Al 118 la chiamata per i soccorsi è arrivata intorno alle 11.30, con riferimento allo scoppio del gas in un’abitazione con conseguente crollo di circa metà dell’edificio. Sul posto intervenuti con il 118 i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e la polizia municipale. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso.