“Non ne posso più!”, la decisione di Lucia Annibali dopo lo sfregio con l’acido Cronaca, People

Lucia Annibali dopo lo sfregio con l’acido, stanca delle continue operazioni.

Lucia Annibali, un’avvocata di Pesaro, racconta la sua vita al Corriere della Sera, dieci anni dopo lo sfregio con l’acido subito dall’ex compagno, che le ha sfigurato il volto. Annibali rivela di non voler più sottoporsi a interventi di chirurgia plastica perché è giunto il momento di accettare il suo viso e il suo corpo così come sono. Nonostante abbia perso il conto dei numerosi interventi a cui si è sottoposta, Annibali si sente stanca delle continue correzioni e vuole accettarsi per come è ora.

>>>>>Meloni cancella la protezione speciale per i migranti dal Decreto Cutro Lucia Annibali, sfregiata con l'acido dall'ex compagno 10 anni fa, stanca delle continue operazioni chirurgiche Sfregio con l'acido, Lucia Annibali stanca delle continue operazioni A dieci anni dal tragico evento, l'avvocata di Pesaro, Lucia Annibali dopo lo sfregio con l'acido, stanca delle continue operazioni. Annibali ha anche cambiato città e ora vive a Roma. In passato è stata parlamentare di Italia Viva, un'esperienza che descrive come un onore e una grande opportunità per sostenere le sue idee. Anche se non è stata rieletta, ha accettato una nuova sfida come difensore civico della Regione Toscana. Annibali si identifica come femminista, nel senso che crede molto nelle donne e nella parità di genere. Pur non essendo incline alle proteste di piazza o agli approcci aggressivi, è consapevole del lavoro ancora da fare per le donne. Riguardo alla sua sfera privata, preferisce non parlare delle sue storie d'amore dopo l'attentato, ma sottolinea che non ha mai chiuso la porta all'amore, neanche nei momenti più bui della sua vita.

Nonostante le sfide che ha affrontato, Annibali dimostra una determinazione a vivere la sua vita in modo positivo e a non farsi definire dalle sue cicatrici. La sua storia è un esempio di resilienza e di come si possa trovare la forza per andare avanti anche dopo un trauma così devastante. Annibali ha scelto di accettarsi per come è e di continuare a lottare per le sue idee e per i diritti delle donne.

