Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. La loro storia d'amore dura ormai da cinque anni. Ma a fare notizia è ancora la differenza di età tra i due. Lo storico conduttore di Striscia la notizia compirà infatti 69 anni ad aprile, mentre la conduttrice radiofonica di Radio 105 ne ha appena 30. I due piccioncini giurano che i loro sentimenti sono autentici. Lo fanno anche nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Gente. Ma i soliti hater provano a rovinargli la festa. E così Greggio decide di replicare direttamente sui social.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico contro gli hater

L’intervista a Gente di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

“Siamo la prova che l’amore non ha età. Ci guardiamo e ci capiamo senza parlare – confessa Ezio Greggio a Gente – Il segreto del nostro legame? Lei è la persona che mi fa più ridere tra quelle che frequento. Del resto è basilare ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo. Sia io sia Romina ce l’abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica”. Romina Pierdomenico aggiunge invece che “molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo”.

“Bisogna impegnarsi e non mollare mai, poi le occasioni arrivano. – prosegue poi Ezio Greggio – Il primo a credere in me fu il regista Rai Giancarlo Nicotra, quindi conobbi Antonio Ricci con cui lavoro in tv da 40 anni: Drive in, Paperissima, Odiens, Striscia la Notizia. Per il cinema, altro mio grande amore, devo molto all’incontro con Carlo ed Enrico Vanzina con cui ho girato tanti film, da Yuppies (1986) a Lockdown all’italiana (2020). Negli Stati Uniti ho invece stretto un sodalizio lavorativo e d’amicizia, che dura dagli anni Ottanta, con Mel Brooks”, conclude il comico e attore.

La risposta agli hater

Ma sulla loro intervista si abbatte inesorabile la furia degli hater. "Vero sì, l'amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato ogni tanto", ironizza qualcuno si Instagram facendo riferimento al denaro di Greggio che avrebbe attirato la ragazza. "Se Ezio fosse stato povero non lo avrebbe neanche guardato", ci mette il carico un altro. "L'amore non ha età se c'è la master card", ne arriva subito dopo un altro. Stavolta però Ezio Greggio decide di replicare direttamente. "Il portafogli si può cambiare, ma all'ignoranza umana purtroppo non c'è rimedio", risponde a tono il comico. "Amici di Gente grazie per questa bellissima copertina e servizio. Scusate le risposte che do a fake, invidiosi, tdc e c. Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte e vedo che ad alcune persone nasceranno presto fratelli e sorelle!", conclude.