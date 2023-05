Addio di Fabio Fazio alla Rai, il retroscena bomba: “Preludio alla discesa in campo in politica”

La notizia dell’addio di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni di collaborazione ha scatenato un putiferio mediatico e politico. Sono innumerevoli le reazioni di personaggi più o meno famosi a quella che da molti viene considerata una vera e propria cacciata del conduttore dalla tv pubblica. L’esultanza irriverente del leader della lega Matteo Salvini, poi, ha contribuito ad esacerbare gli animi. A sinistra naturalmente è un coro unanime in favore di Fazio, vittima secondo questa vulgata della vendetta della destra. Ma c’è chi prova ad offrire un’altra chiave di lettura rispetto al caso Fazio. Si tratta di Gianfranco Rotondi. Secondo l’ex segretario nazionale della Democrazia Cristiana per le Autonomie ed ex parlamentare, infatti, il conduttore avrebbe deciso di lasciare la tv pubblica per preparare la sua discesa in campo in politica.

“Se dicessi mai qualcosa di scortese è come se lo dicessi contro di me. – così Fabio Fazio si rivolge ai telespettatori di Che tempo che fa per il suo ultimo saluto in diretta tv – Perché la Rai ha 70 anni e, di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. Grazie a tutto il pubblico, comunque ci ritroveremo. Io non sono un martire”. Parole che vengono così interpretate da Gianfranco Rotondi.

La rivelazione di Gianfranco Rotondi su Fabio Fazio

“Fabio Fazio sa che la Rai non lo avrebbe licenziato. Gli avrebbero chiesto (forse) di ‘riequilibrare’ una trasmissione militante e di sinistra. Scopriremo vivendo se le dimissioni sono solo l’avvio di una alternativa professionale o il preludio di una discesa in campo in politica”, questo il giudizio di Gianfranco Rotondi sull’addio del conduttore alla tv pubblica.