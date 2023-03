Fabio Fazio via dalla Rai, ecco chi arriva al suo posto: nome clamoroso

Già da qualche settimana sui social network si vocifera di un prossimo addio di Fazio Fazio alla Rai e della chiusura del suo programma Che tempo che fa. Con il passare dei giorni questa voce comincia a farsi sempre più consistente, tanto che qualche organo di stampa azzarda anche a ipotizzare il nome del conduttore che prenderà il posto di Fazio in prima serata sulla tv pubblica. Secondo quanto riporta TvBlog, si tratterebbe di un clamoroso ritorno a viale Mazzini: quello di Massimo Giletti, ex conduttore di L’Arena e ora da qualche anno su La7 con Non è l’arena.

Leggi anche: Salvini contro Fabio Fazio: il leader della Lega minaccia la Rai

Fabio Fazio

Fabio Fazio via dalla Rai

Secondo TvBlog, la voce di un ritorno in Rai di Massimo Giletti sta circolando da mesi. Ma è negli ultimi giorni che questa ipotesi sembra essersi fatta sempre più concreta. Il conduttore di La7 sarebbe già in trattativa con viale Mazzini. A favorire il ritorno sulla tv pubblica del giornalista, fatto fuori quando Matteo Renzi era a Palazzo Chigi e direttore generale era Mario Orfeo, sarebbero i suoi buoni rapporti con il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Trattativa che dovrebbe concretizzarsi a maggio, quando l’attuale dg Carlo Fuortes dovrebbe essere sostituito. E anche quando terminerà il contratto della Rai con Fabio Fazio.

Sostituito da Giletti

Secondo le indiscrezioni, infatti, Massimo Giletti dovrebbe prendere il posto nella prima serata domenicale di Rai 3 proprio di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Il contratto di Fazio è in scadenza proprio a maggio. E gli attuali dirigenti di viale Mazzini attendono comprensibilmente il cambio della guardia sulla tv pubblica prima di decidere se rinnovare o meno il contratto di Fazio. Ma l’impressione è che, con il governo di centrodestra, il conduttore simbolo dei progressisti non avrà per niente vita facile.