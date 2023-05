Fabrizio Pasquero: morto il creatore del programma di culto Nonsolomoda Cronaca

Lutto nel mondo della televisione e della moda. È morto infatti Fabrizio Pasquero. Il giornalista aveva 85 anni ed era originario di Sanremo. Ma aveva passato quasi tutta la sua vita lavorativa a Milano. Pasquero sarà per sempre ricordato per essere stato l’ideatore del fortunatissimo programma televisivo Nonsolomoda, in onda per anni sulle reti Mediaset. E fu proprio Silvio Berlusconi a ‘scoprirlo’, spingendo per il suo passaggio dall’editoria alla tv.

Fabrizio Pasquero è morto dunque all'età di 85 anni dopo una lunga carriera piena di soddisfazioni. Pasquero era unanimemente considerato una persona sobria ed elegante, dalle maniere sempre gentili e raffinate. Prima della definitiva consacrazione con Nonsolomoda, il giornalista studiò all'Accademia di Brera di Milano. Iniziò poi a lavorare con Abc, uno dei settimanali più discussi della storia italiana, visto che si occupava di temi scomodi come i diritti civili e il sesso. Dopo l'esperienza ad Abc, Fabrizio Pasquero viene chiamato dal Gruppo Mondadori per dirigere Linea italiana tra il 1972 e il 1985. Si trattava di un giornale di moda molto letto e diffuso che il giornalista ora morto aveva portato ad essere il primo concorrente di Vogue Italia. Ma la sua vera fortuna arriva quando Silvio Berlusconi spinge per il suo passaggio alla televisione. Pasquero si inventa prima Mezz'ora moda, che va in onda su Rete 4. E poi il suo fiore all'occhiello: Nonsolomoda.

Nonsolomoda è stato talmente amato dai telespettatori italiani da andare in onda dal 1984 al 2012. Tutto merito di Fabrizio Pasquero naturalmente che riuscì a dare al programma una grande eleganza, con i suoi servizi realizzati sempre in modo molto patinato. Il giornalista infine era noto per la sua passione per le moto e le automobili d’epoca, di cui era anche un collezionista. Sono innumerevoli in queste ore le manifestazioni di vicinanza ed affetto a lui e alla sua famiglia.

