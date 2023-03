Nessuna crisi per i Ferragnez: ecco dove li hanno beccati insieme

Sono settimane che su media e social non si fa altro che parlare della coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. A scatenare il gossip sono state le esibizioni messe in scena dai due durante Sanremo: dal monologo in abiti succinti di lei, all’amplesso simulato con tanto di bacio di lui con Rosa Chemical. Subito dopo sono partite le voci di una loro presunta crisi matrimoniale, confermate anche da Fabrizio Corona. Infine, Fedez ha deciso di disertare l’udienza in tribunale per la strage di Corinaldo, dandosi malato, per poi farsi beccare però in vacanza con la famiglia in Val Brembana nel fine settimana. Ma lo scoop di Novella 2000 sulla loro presunta crisi finita ora a tarallucci e vino fa infuriare i follower dei Ferragnez.

“Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio”, così spiegava su Telegram Fabrizio Corona qualche giorno fa. Ma le sue rivelazioni sembrano adesso sbattere sul muro rappresentato dallo scoop di Novella 2000 che ha beccato la coppia in vacanza in Val Brembana insieme ai figli.

“Ecco Fedez e Chiara Ferragni insieme in queste foto scattate da Valbrembanaweb per Novella 2000, mentre trascorrono qualche ora di relax nella Val Brembana. – si legge sul profilo Instagram del settimanale – Il cantante e l’influencer mettono quindi ufficialmente fine alle voci della crisi. E nel frattempo ricaricano le batterie per meglio affrontare i leoni del gossip che li stanno accerchiando da settimane. Tutti i dettagli sul prossimo numero di Novella 2000 in edicola da mercoledì 8 marzo”.

Insomma, secondo Novella 2000 non c’è nessuna crisi matrimoniale alle porte tra Fedez e Chiara Ferragni. Ma questo tira e molla di notizie contrastanti riesce alla fine a far perdere la pazienza anche ai numerosi follower della coppia. “La crisi che avete costruito voi giornali e pseudo-influencer di gossip. Trovatevi un lavoro che sia utile per la società piuttosto”, commenta irritato qualcuno. “Che i beoti dei followers aprano gli occhi finalmente! Solo soldi e per soldi!”, aggiunge un altro. “Una coppia a delinquere. – attacca un altro ancora – Lui poi è di uno squallore unico. Il colpo fatale è stato quando sul caso di Emanuela Orlandi si è messo a ridere a dismisura. Come se gli avessero raccontato una barzelletta da Oscar”. E un altro sintetizza: “Ma quale crisi, si sa che in Italia il gossip è una barzelletta”.

