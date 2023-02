Fedez critica il karate ma viene umiliato dal campione: “Vieni ad allenarti con me”

Evidentemente a Fedez non porta troppa fortuna il podcast Muschio Selvaggio. Soltanto qualche giorno fa il rapper era finito al centro di una furiosa polemica social per aver riso a crepapelle mentre discuteva della scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma nel 1983 in circostanze misteriose. Non contento, il marito di Chiara Ferragni decide di esprimere la sua opinione sul karate, uno sport che considera “inutile”. Ma anche stavolta Fedez finisce per prendere delle sonore bacchettate dal campione Luigi Busà che lo zittisce con un video su Instagram.

Luigi Busà contro Fedez

Le parole di Fedez contro il karate fanno infuriare Luigi Busà

Come appena accennato, dunque, durante il podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha sentenziato che il karate è uno sport inutile. “Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. – questa la replica durissima di Luigi Busà su Instgram – Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché, ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.

Una volta terminate le immagini del podcast condivise da Luigi Busà, il campione di karate appare con la tuta della nazionale italiana e la barba molto più lunga di quando vinse le Olimpiadi a Tokyo. “Allora, io penso che lo sport come una canzone può piacere o non piacere ma non credo che sia inutile. – Attacca il campione olimpico – Il karate è una delle più antiche arti marziali che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri. Partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini, per arrivare poi a diventare grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi”.

Il karate non è uno sport inutile

“Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell’uguaglianza. – prosegue Busà rivolto al rapper – Faccio questo video non per far polemica, ma per difendere il karate e non solo, per difendere qualsiasi sport esso sia. Ovviamente invito Fedez un giorno ad allenarci insieme. Mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport. Per tutti i ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio volevo dirvi: continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai”, conclude.

