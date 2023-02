Fedez dopo il bacio a Sanremo si scusa con un post: “Vi voglio bene”

Il Festival di Sanremo è finito, ma tutti ancora parlano dei due protagonisti indiscussi di questa edizione del Festival, insieme al conduttore Amadeus. Si tratta della coppia formata da Chiara Ferragni e da Fedez. I due si sono alternati sul palco del Teatro Ariston offrendo uno spettacolo che a molti è piaciuto, ma che ha fatto storcere il naso a tanti altri. Nel mirino della critica c’è soprattutto il bacio in bocca e l’amplesso simulato tra il rapper e il collega Rosa Chemical durante l’esibizione di quest’ultimo. Una scena che, vista la sua reazione in diretta, è sembrata sopra le righe persino alla Ferragni. Ad aggiungere mistero alla lite è stata poi la sparizione di Fedez per due giorni dai social. Ora però prova a chiedere scusa su Instagram, anche se a modo suo.

Fedez protagonista di Sanremo

Fedez chiede scusa su Instagram dopo Sanremo

Oggi il rapper torna dai suoi numerosi fan con una storia Instagram in cui prova a chiedere scusa per quanto accaduto durante la serata finale di Sanremo. Fedez pubblica una serie di fotografie in cui bacia diversi protagonisti del Festival, compresi il vincitore Marco Mengoni, Salmo e Ariete. “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”, questo il messaggio contenuto nella sua stories Instagram.

Ma, secondo i retroscena, a far perdere la pazienza a Chiara Ferragni non sarebbe stato solo il bacio con Rosa Chemical. Intanto, nei giorni scorsi, durante le dirette di Fedez è emerso che i due hanno soggiornato in case diverse. Il rapper ha giustificato così la situazione: “Siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose”.

Oltre alla goccia che ha fatto traboccare il vaso, rappresentata dalla scena hot insieme a Rosa Chemical, Fedez avrebbe fatto arrabbiare Chiara Ferragni per aver strappato la foto del viceministro Bignami vestito da nazista a carnevale. Ma anche per essersi associato agli Articolo 31 nella richiesta di legalizzare la cannabis. Come se non bastasse, è arrivato l’attacco al direttore dell’Intrattenimento Rai Stefano Coletta e, dulcis in fundo, la tempesta social scatenata contro Anna Oxa perché ritenuta una maleducata. Ora però l’ultimo post di Fedez sembra aver rimesso a posto le cose. Sempre che la Ferragni accetti le sue scuse molto particolari.

