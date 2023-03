Via vai di vip nel tribunale di Ancona durante il processo per la strage di Corinaldo. Nella discoteca Lanterna Azzurra morirono sei persone (cinque minorenni e una donna), rimaste schiacciate dalla calca dopo che una banda di ladri presenti nel locale aveva spruzzato una sostanza urticante provocando il panico. Di fronte al giudice Francesca Pizzi si sono presentati in qualità di testimoni i rapper Sfera Ebbasta e Fedez. Ma sono le dichiarazioni di quest’ultimo a far discutere.

Leggi anche: Fedez, la rivelazione bomba di Corona: “Ha avuto una relazione con lui, ultimatum della Ferragni”

Fedez in tribunale

Fedez in tribunale ad Ancona

Il pm Paolo Gubinelli chiede a Fedez di riferire al giudice del tribunale di Ancona sull’affollamento della discoteca di Corinaldo. Il rapper spiega che “se abbiamo un locale con un certo tipo di capacità e l’artista viene venduto ad un certo prezzo, per esempio se lo vendono a 30/20 mila euro per un locale che contiene 500 persone, chi sta gestendo la data è consapevole che il titolare deve stra riempire il locale. Non dico prevedere una tragedia, ma problemi di qualche tipo. Almeno uno svenimento ci sarebbe stato”.

Testimone della strage di Corinaldo

In un’intervista televisiva Fedez aveva parlato di “scenario peggiore” verificatosi nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. In tribunale ad Ancona conferma le sue dichiarazioni durante la sua testimonianza durata meno di un’ora. “Cachet alto, spesa bassa per i biglietti (20 euro, ndr) e capienza limitata (500 posti, ndr). – ribadisce – Se non ho un ricordo specifico, penso di essere abbastanza tranquillo nell’asserire che fosse stata una data tranquilla, perché ho avuto esperienze di date gestite male e quella della Lanterna non rientra tra quelle critiche”.