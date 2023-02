Ferragnez: ecco quanto vale il loro impero economico

Il Festival di Sanremo è terminato già da due giorni. Ma In queste ore sui social non si fa che parlare dei Ferragnez. la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez è stata infatti protagonista assoluta di quest’ultima edizione del Festival. A far discutere i fan è il presunto litigio avvenuto in diretta tra i due, subito dopo il bacio in bocca e l’amplesso simulato dal rapper insieme al collega Rosa Chemical. Ad imbrogliare ancora di più la matassa ci ha poi pensato Fedez sparendo per due giorni dai social, per poi tornare con un post su Instagram in cui chiede scusa a tutti. Ma adesso la domanda più diffusa sui Ferragnez è un’altra: quanto vale il loro impero economico? E a quanto ammonta il loro fatturato?

Il fatturato dei Ferragnez

A quanto ammonta il fatturato dei Ferragnez

A cercare di fare i conti in tasca ai Ferragnez è il quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro. Per quanto riguarda Chiara Ferragni, i bilanci delle sue società relativi all’anno 2021 fanno emergere un giro d’affari che nel suo complesso supera i 20 milioni di euro. La società Fenice, ad esempio, in un anno ha visto il suo fatturato aumentare da 1,1 a 6 milioni di euro. Secondo le previsioni dell’influencer milanese, comunque, il suo giro d’affari potrebbe toccare quota 30 milioni entro il 2030. Le altre tre aziende in cui la Ferragni ricopre delle cariche importanti sono Tod’s, Sisterhood e Tbs Crew.

Fedez sta per superare la Ferragni per fatturato

Per quanto riguarda Fedez, invece, pare che l’altra metà dei Ferragnez stia raggiungendo molto velocemente e forse superando la consorte. “Il più ricco della coppia sembra essere diventato Federico Leonardo Lucia”, mette infatti nero su bianco La Verità. Anche se il fatturato e gli utili totali delle sue società nel 2021 risultano ancora inferiori a quelli di lei. Il fatturato di Fedez relativo a quell’anno risulta aver toccato quota 14,4 milioni. Si tratta di una serie di società che controllano una l’altra. Una sorta di scatole cinesi riconducibili però tutte a Fedez.

Anzi, per essere precisi, è la mamma di Fedez, Annamaria Berinzaghi, ad amministrare queste società in rappresentanza del figlio e a sedere in consiglio di amministrazione in altre aziende le cui quote di maggioranza sono in mano ad altre persone. Al vertice della catena di società di proprietà del rapper ci sono sicuramente la Zdf e la Zedef. Entrambe queste società hanno legittimamente “fatto domanda alla Agenzia delle Entrate nel 2021 per incassare il contributo perequativo previsto dal decreto sostegni bis firmato da Mario Draghi, a compensazione del calo del giro di affari dovuto al Covid”, si legge ancora su La Verità.

