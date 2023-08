Fratelli d’Italia a pezzi, che succede nella roccaforte di Giorgia Meloni

Caos in Fratelli d’Italia, cosa sta succedendo nel partito di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è sempre circondata dalla sua famiglia, sia a casa, nella bottega, nella masseria o a Palazzo Chigi. La melonizzazione, come la definisce Ilario Lombardo sulla Stampa, è ormai completa. Sia nel governo che nel partito. Sua sorella Arianna è diventata il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Questo ruolo di comando è nato a causa delle crescenti preoccupazioni della premier, che teme di perdere il controllo sulla sua creatura e ha scarsa fiducia in coloro che non fanno parte dei suoi più stretti fedelissimi. Seguendo la stessa logica, Meloni ha affidato il coordinamento della comunicazione tra governo, partito e Parlamento a Giovanbattista Fazzolari, il sottosegretario all’attuazione del programma, l’uomo in cui la leader ha una fiducia incondizionata.

Giorgia non si fida: Caos Meloni in Fratelli d’Italia

Regna il caos in Fratelli d’Italia, chi l’avrebbe mai detto. In queste ultime ore di vacanza, mentre lascia la tenuta della Valle d’Itria in Puglia, Meloni non ha fornito indicazioni su questioni delicate. Niente considerazioni sull’esodo dei migranti. E nemmeno sulle accise che incidono sul costo elevato della benzina. Ha invece preferito concentrarsi sull’organizzazione interna di Fratelli d’Italia e ha cercato di porre un freno alle eccessive intemperanze dei suoi ministri. Gli avvenimenti delle ultime settimane tra il Parlamento e Palazzo Chigi l’hanno profondamente irritata.

Per esempio, le interviste di Adolfo Urso sul prezzo dei carburanti. O la controversia riguardante il libro omofobo del generale Roberto Vannacci, che ha causato divisioni in FdI. La centralizzazione del controllo è diventata essenziale per la premier al fine di evitare errori, gaffe e contraddizioni. Che potrebbero creare l’immagine di una maggioranza in disordine. I sospetti si estendono anche all’interno di FdI, dove la scelta di affidare il partito alla sorella di Meloni, Arianna, è stata vista come un tentativo di frenare le ambizioni di Giovanni Donzelli, il coordinatore del partito, che sembrava stesse guadagnando troppa influenza tra i parlamentari.